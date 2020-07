Tweede bezoekdag aangekondigd na stormloop voor fotoshoot in klooster de Pélichy Valentijn Dumoulein

10 juli 2020

16u01 2 Izegem De De fotoshoot voor beroeps- en amateurfotografen in het Izegemse klooster de Pélichy zorgt voor een ongeziene stormloop. “Om de toevloed van vragen te kunnen opvangen, wordt niet alleen op zondag 13 september een fotoshoot georganiseerd, maar ook op zondag 20 september.

“Op vrijdag 10 juli werd het online systeem voor de registratie opengesteld en in één uur waren de tachtig plaatsen volzet”, zegt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “Heel wat Izegemnaars registreerden zich al, maar we kregen ook aanvragen uit Nederland en zelfs uit Berlijn om de Gouden en Zilveren kapel, het art deco salon, de kloostergangen en de slaap- en eetvertrekken op de gevoelige plaat te leggen”, verduidelijkt de schepen. “Het museum Eperon d’Or wordt letterlijk overspoeld met vragen.”

Praktisch

Voor de tweede fotoshootdag kan vanaf 15 juli om 9 uur geregistreerd worden. “We laten op 20 september tussen 10 en 18 uur opnieuw elk uur tien fotografen toe in het gebouw.” Op zondag 13 september kunnen ook niet-fotografen bepaalde delen van het klooster bezoeken. “De gratis rondleidingen met gids in de schoolgebouwen en delen van het klooster starten op een aantal vastgestelde uren en hiervoor kan ingeschreven worden via de website van Eperon d’Or vanaf 16 juli. Er zijn die dag ook gidsbeurten met boeiende verhalen in de gebouwen van het toenmalige Sint-Jozefscollege en de Vakschool.” Meer info op www.eperondor.be.