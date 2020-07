Twee lichtgewonden bij botsing na negeren voorrang van rechts

Alexander Haezebrouck

30 juli 2020

23u21 0 Izegem Op het kruispunt van de Kouterweg met de Guido Gezellestraat in Izegem kwam het donderdagavond omstreeks 21 uur tot een zware botsing. Eén van de auto’s belandde tegen een garage, die moest door de brandweer gestut worden.

Omstreeks 21 uur wou een thuisverpleegster vanuit de Guido Gezellestraat het kruispunt met de Kouterweg oprijden in de richting van de Prinsessestraat. Vanuit de Kouterweg kwam een andere auto aangereden die in de richting van de Reperstraat reed. De thuisverpleegster ging met haar Fiat nog in de remmen maar de andere auto verleende geen voorrang en knalde tegen de Fiat. De bestuurder belandde met zijn auto uiteindelijk tegen een garagepoort. Die moest gestut worden door de brandweer. Beiden raakten lichtgewond. De thuisverpleegster werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere man had een schram aan zijn neus maar wilde niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Kouterweg een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.