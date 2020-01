Twee keer op één dag met te veel op achter stuur: fikse boete en 2,5 maanden rijverbod LSI

30 januari 2020

14u14

Bron: LSI 0 Izegem Een veertiger uit Izegem moet een boete van 2.400 euro betalen en mag 2,5 maanden niet meer met de wagen rijden. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 6 juni 2018 stelde de politie in Ingelmunster rond de middag vast dat A.R. zonder aangepaste kledij op een motor reed. Een controle bracht ook aan het licht dat hij 1,98 promille alcohol in het bloed had. Hij moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Maar amper vier uren later stapte hij in Izegem in een wagen en reed weg. Met 2,14 promille alcohol in het bloed dit keer. Op 4 december 2018 volgde nog een derde betrapping in Oostrozebeke. De politierechter liet nagaan of hij met een alcoholprobleem wel nog rijgeschikt is. Ondertussen blijkt hij de nodige begeleidende stappen te hebben ondernomen om van de drank af te blijven. Maar aan de boete en het rijverbod ontsnapte hij niet.