Twee jaar celstraf dreigt effectief te worden voor twintiger na overtreding voorwaarden LSI

04 mei 2020

15u11

Bron: LSI 0 Izegem Voor een 26-jarige jongeman uit Izegem dreigt een eerdere, grotendeels voorwaardelijke celstraf van twee jaar volledig effectief te worden. Volgens het gerecht volgde hij zijn opgelegde voorwaarden niet.

Begin 2018 kreeg Sammy L. van de rechter een celstraf van twee jaar voor een reeks van een twintigtal (winkel-)diefstallen. Hij had het vooral gemunt op vestigingen van Colruyt of Okay in Izegem, Menen, Kortrijk, Waregem, Zulte en Tielt. Hij ging er telkens met whisky, vodka, champagne of Ricard aan de haal. In Dentergem stal hij ook vijf flessen drank met een kompaan. L. verbleef vijf maanden in voorhechtenis in de cel maar mocht die daarna verlaten, onder meer op voorwaarde dat hij zijn alcohol- en gokprobleem zou aanpakken. Twee jaar later blijkt zijn begeleiding niet van een leien dakje te verlopen. Hij miste enkele afspraken bij zijn justitie-assistent, heeft geen vaste job, kreeg een nieuw pv voor winkeldiefstal aan de broek en de politie merkte hem in Izegem in de buurt van een gokkantoor op. De openbare aanklager wil dat de vroegere celstraf volledig effectief wordt. “Ik doe al drie jaar mijn best”, verdedigde L. zich. “Ik stond buiten aan het gokkantoor toen mijn broer binnen was, meer niet. Ik probeer werk te zoeken en help soms met de zaak van mijn moeder.” Sinds zijn veroordeling in februari 2018 liep hij voor de politierechtbank wel nog drie bladzijden veroordelingen op. Vonnis op 25 mei.