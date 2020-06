Twee jaar cel voor koppel dat veertien inbraken pleegde Alexander Haezebrouck

15 juni 2020

19u19 0 Izegem Een koppel uit Roubaix is veroordeeld tot elk twee jaar effectieve gevangenisstraf voor het plegen van maar liefst veertien inbraken vorig jaar. Ze sloegen onder andere toe in woningen in Ardooie, Izegem en Waregem.

Het koppel kon gearresteerd worden op 14 augustus vorig jaar. Ze gingen telkens aan de haal met dure multimediaspullen en cash geld. In totaal pleegde het koppel veertien inbraken. Ze gingen telkens op dezelfde manier te werk. De vrouw belde aan. Was er niemand thuis, dan brak de man in. De vrouw ging daarna op verkenning. Ze doorzochten vervolgens de volledige woning en gooiden alles uit de kasten. In totaal moeten de twee zo’n 45.000 euro schadevergoeding terugbetalen aan hun slachtoffers.