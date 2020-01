Twee directeurswissels in scholengroep Prizma Valentijn Dumoulein

16 januari 2020

16u13 0 Izegem Het bestuur van scholengroep Prizma heeft twee nieuwe directiefuncties ingevuld. Zowel basisschool Sint-Pieter in Emelgem als Prizma Campus Instituut de Pélichy krijgen nieuwe directeurs.

In basisschool Sint-Pieter in Emelgem gaat directeur Luc Ghekiere vanaf 1 maart met pensioen. Hij wordt vervangen door Tommy Van Steenwinkel, op dit moment nog directeur van basisschool Heilig-Hart in Izegem. Het schoolbestuur zal zo snel mogelijk voor opvolging in die laatste school zorgen.

In Prizma Campus IdP gaat Technisch Adviseur Coördinator (TAC) Wim Vangheluwe vanaf 1 mei met pension. Hij wordt vervangen door Dieter Claus, die op dit moment pedagogisch coördinator van dezelfde campus is.