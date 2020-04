Twee bewoners woonzorgcentrum Sint-Vincentius testen positief op corona Valentijn Dumoulein

01 april 2020

11u43 0 Izegem In woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem hebben twee bewoners positief getest op het coronavirus. Eén van hen vertoonde symptomen, waarna een huisarts de test uitvoerde. Twee andere inwoners zijn voor de zekerheid ook getest, waarna bleek dat er nog een tweede persoon besmet is.

“We hebben de nodige maatregelen gevolgd en die personen zitten nu in afzondering”, vertelt directeur Yves Degryse. “Deze namiddag voorzien we de nodige plaats zodat ze samen op een aparte locatie de tijd kunnen doorbrengen. Hun gezondheid is dus niet zo slecht dat ze naar een ziekenhuis moeten.” Hoe het virus toch het woonzorgcentrum kon bereiken is momenteel onbekend. “Als je weet dat dertig procent van de mensen het virus draagt zonder dat ze het beseffen, is dat moeilijk te bepalen”, zegt de directeur. “Een resident of medewerker kon het op die manier mogelijk mee dragen. Ondertussen zijn de families van al onze inwoners verwittigd en we hebben uiteraard de nodige maatregelen getroffen om hen hier zo veilig mogelijk te houden. Ik ga er bij de bevoegde instanties wel op aandringen dat al onze inwoners en personeelsleden preventief op het coronavirus getest kunnen worden. Dat gaat in de huidige omstandigheden in tegen de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar alleen zo kunnen we tot een nulmeting komen en toekomstige besmettingen vermijden.”