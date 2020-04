Twee bewoners woonzorgcentrum Sint-Vincentius gestorven aan coronavirus Valentijn Dumoulein

15 april 2020

10u48 0 Izegem De voorbije week zijn in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem twee bewoners gestorven aan het coronavirus. Vijf personeelsleden legden ondertussen een positieve test af.

Op 7 april waren er negen besmettingen in het woonzorgcentrum vastgesteld. Het gaat om 7 inwoners en twee personeelsleden. Hoe de situatie op vandaag onder de bewoners is, communiceert het woonzorgcentrum niet. Ze laat wel weten dat de situatie voorlopig onder controle is, al moest ze recent wel afscheid nemen van twee inwoners die aan het virus bezweken zijn.” In de voorbije 3 weken hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van een 3-tal bewoners”, zegt het woonzorgcentrum in een mededeling. “Twee van hen waren ook bevestigd drager van het Covid-virus. Wij wensen hun familie ons uitdrukkelijk medeleven toe. Voorlopig blijven alle residenten ook nog verder op kamer om zo goed mogelijk elke mogelijke verspreiding tegen te gaan. Op de gelijkvloerse afdeling is tot op vandaag niemand besmet met het virus, vandaar dat we de werking van alle collega’s ook strikt gescheiden houden. Ook onder onze collega’s hebben we 5 mensen die een positieve test hebben afgelegd, met wisselende symptomen.”

Het woonzorgcentrum heeft nog geen testkits van de overheid ontvangen, maar is op eigen houtje al gestart met de helft van zijn residenten op de bovenverdieping te testen.

