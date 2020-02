Triatlonteam EFC-ITC vat nieuw seizoen aan na deugddoend ontbijt LSI

03 februari 2020

15u38

Bron: LSI 4 Izegem Traditiegetrouw vatte triatlonteam EFC-ITC uit Izegem het nieuwe fiets- en triatlonseizoen aan met een ontbijt. Daarna stond de eerste gezamenlijke fietstraining van het jaar op het programma.

Voor het seizoen 2020 mocht het groen-wit-zwarte team tweehonderd leden verwelkomen. Op 1 mei staat de eerste afspraak van het seizoen gepland met het jaarlijkse clubkampioenschap op en rond wijk De Mol. Hoogtepunt wordt de jaarlijkse triatlon op 15 augustus in het Izegemse centrum. De voorbije twee jaar werd de organisatie geplaagd door blauwalgen in het kanaal, waardoor het zwemonderdeel naar De Gavers in Harelbeke moest verhuizen. “Is dat dit jaar opnieuw het geval, dan gaan we van de wedstrijd een duatlon (lopen-fietsen-lopen) maken”, zegt voorzitter Frank Bruyneel. Na afloop van de dertigste editie zal dit jaar een afterparty georganiseerd worden.