Triatleet Kasper Lagae (31) onverwacht overleden, EFC-ITC in diepe rouw

10 maart 2020

Bron: LSI 40 Izegem Triatlonclub EFC-ITC uit Izegem is in diepe rouw. Maandagavond is clublid en toptriatleet Kasper Lagae (31) uit Lauwe (Menen) onverwacht overleden. Lagae had er in 2019 net het beste jaar uit zijn carrière opzitten met een eerste, lang nagejaagde overwinning in Meer.

Flamboyant, nooit verlegen om een straffe uitspraak, soms wat impulsief en eigenwijs, aanvaller pur sang, maar een zachte pit met een klein hartje. Kasper ‘Phil’ Lagae liet in de Belgische triatlonwereld niemand onberoerd. Met zijn kenmerkende hoofdband of knalrode tijdrithelm viel hij op elke triatlonwedstrijd waaraan hij deelnam op. En de voorbije jaren ook met zijn resultaten. In 2018 en 2019 behaalde hij maar liefst 14 tweede plaatsen maar in 2019 uiteindelijk ook die felbegeerde eerste overwinning. En dat niettegenstaande zijn job als vrachtwagenchauffeur die het niet altijd evident maakte om te rusten en de nodige uren training af te werken. Dit jaar wou hij evenwel de overstap naar de langere, volledige afstand maken.

Bij de Izegemse triatlonclub EFC-ITC wordt vol ongeloof gereageerd. “Kasper had deze week nog lactaattesten afgelegd en die waren goed. Hij had alles in orde gebracht voor de voorbereiding op de Ironman van Barcelona. Dit is onbegrijpelijk en onwezenlijk, we zullen hem enorm missen,” zegt een aangeslagen voorzitter Frank Bruyneel in een eerste reactie. “Iedereen in onze club zal Kasper enorm missen. Hij was niet alleen een geweldige triatleet, met een enorme presence. Maar hij was ook gewoon een toffe kerel, met een enorm gevoel voor humor. Onze gedachten gaan ook uit naar zijn vriendin Stephanie, zijn broer Korneel, zijn zus Elodie, zelf ook triatleten, zijn ouders en familie, zijn vrienden, zijn collega’s bij EFC-ITC en bij uitbreiding de hele triatlon-community in België. Vader Bart was nog jarenlang coördinator van onze Izegemse triatlonwedstrijd op 15 augustus. Wij wensen iedereen veel sterkte toe. Rust zacht, Phil!”