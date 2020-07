Trailercup trekt met fitnesstoestellen langs wijken Valentijn Dumoulein

15 juli 2020

19u04 0 Izegem Als deel van het zomeraanbod van de stad is het sinds woensdag mogelijk deel te nemen aan een reeks sportieve proeven in en rond een container. Dat gebeurt onder de noemer Trailercup.

Het concept zelf is gebaseerd op het VIER-programma De Container Cup, waar enkele bekende en onbekende Vlamingen het in een reeks proeven tegen elkaar opnamen. “Onze Trailercup bestaat uit zes proeven”, zegt Annelies Schelpe van de sportdienst. “vijfhonderd meter lopen, een voetbalproef, 250 meter roeien, een schietproef, een planking-proef en anderhalve kilometer fietsen.” Lander Declercq was de eerste Izegemnaar die gisteren zijn kans waagde. Dat gebeurde aan de ingang van het Blauwhuispark, waar de container ook deze zaterdag nog zal staan.

Praktische info

Wie wil deelnemen, kan zich als individu inschrijven, maar dat kan ook samen met een ander gezinslid. Dan kom je per twee en leg je elk drie proeven af. Kom je liever met je sportpartner en neem je deel als sportclub, dan leg je ook elk drie proeven af. De minimumleeftijd om deel te nemen is 12 jaar. De Trailercup gaat elke woensdag van 13 tot 17 uur door. Op zaterdag gelden dezelfde uren, maar kan je er ook van 13 tot 17 uur terecht. Als het kalm is, kan je ook ter plaatse inschrijven, maar dat online doen wordt aanbevolen.

Locaties

Na het Blauwhuispark trekt de Trailercup nog naar ’t Pandje (kant Roeselaarsestraat – 22 en 25 juli), het Ter Beursplein op de Bosmolens (29 juli en 1 augustus), het Kerkplein in Kachtem (5 en 8 augustus), de Meensestraat bij het Tillospeelplein (12 en 15 augustus), het Dorpsplein in Emelgem (19 en 22 augustus) en museum Eperon d’Or (26 en 29 augustus).