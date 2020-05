Tot vijf jaar cel gevraagd voor bende die Carré, The Villa en Versuz afperste en dreigde met geweld Alexander Haezebrouck Lieven Samyn

20 mei 2020

10u44 2 Izegem Een tienkoppige bende riskeert tot vijf jaar cel voor afpersingen binnen het portiersmilieu van een dertigtal discotheken en café’s zoals Carré, The Villa, Versuz en Lagoa. Volgens het gerecht beloofden ze in ruil voor beschermingsgeld dat er zich geen problemen zouden voordoen. Wie niet inging op het aanbod mocht zich aan intimidaties en hommeles aan de deuren verwachten.

Het onderzoek naar de bende startte al in 2013 en bracht aan het licht dat heel wat horecazaken in Izegem en Roeselare, en ver daarbuiten, afgeperst werden door een ‘Albanese’ clan. In ruil voor geld beloofden ze de uitbaters dat er zich geen problemen zouden voordoen. Naast officiële portiers werd er voor ‘zwarte’ portiers gezorgd, die écht de baas waren aan de deur. Wie niet betaalde, werd bedreigd of geïntimideerd. ‘Toevallig’ deed er zich kort nadien een vechtpartij in het café of de dancing voor, waardoor er een angstklimaat ontstond.

Infiltratie

De situatie zorgde ervoor dat Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) zelfs de hulp van gouverneur Decaluwé inriep om een actieplan op te stellen. De federale politie besloot om in het portiersmilieu te infiltreren met undercoveragenten. Er volgden ook tal van observaties en telefoontaps. In de zomer van 2015 rekenden agenten van de divisie Special Units (DSU) tal van verdachten in. Mee in het bad getrokken in het onderzoek naar de afpersingen: Stephan V. (51) uit Kaprijke, Nederlander Luc V. (53) en een man uit Menen die gekend is voor tal van andere criminele feiten. Het waren vooral die eerste twee die vooral een knokploeg van voornamelijk Albanezen aanstuurden. Volgens verklaringen van de portiersbende speelden ze onder één hoedje met hun officiële bewakingsfirma’s en kregen ze een commissie in ruil voor het aanbrengen van geïnteresseerde discotheken en dancings.

De uitbaters van de securityzaak ontkennen alle betrokkenheid en schuiven alles in de schoenen van de man uit Menen, die volgens het parket als enige geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd. Daar klopt volgens het parket niets van. Volgens hen was het wel degelijk de organisatie die de knokploeg aanstuurde, de man uit Menen was hoogstens een luitenant die enkele jaren meewerkte in die organisatie. Eén van de voorbeelden van de zware agressieve uitspattingen is de dodelijke raid RAW 13 in 2011 in Torhout. Naast de gevangenisstraffen tot vijf jaar worden ook geldboetes tot 40.000 euro gevraagd. Op dit moment voeren de advocaten van de beklaagden hun verdediging.

Cocaïne- en wapenhandel

Diezelfde bende werd begin januari al veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 42 maanden cel voor het verkopen van ettelijke kilo’s cocaïne en wapens zoals Kalasjnikovs. Ook zo’n 200.000 euro winst werd verbeurd verklaard. Die veroordeling handelde in hetzelfde dossier, maar de wapen- en cocaïnehandel werd opgesplitst van het afpersingsstuk van de zaak.