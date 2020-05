Tot bijna twee uur aanschuiven aan Veritas-winkel op redelijk verlaten Frunpark VHS

04 mei 2020

12u59 14 Izegem Ruim voor openingstijd stonden maandagvoormiddag in Izegem al mensen aan de deur van de Veritas-winkel. Het was tot bijna twee uur aanschuiven. “Maar het was het waard”, zegt Monica Bouvry (74) uit Izegem, die zelf mondmaskers maakt.



Uit voorzorg trok Monica Bouvry maandagvoormiddag al iets voor openingstijd naar de Veritas-winkel op het Frunpark in Izegem. “Ik had stofjes nodig en vooral ook elastiek, om zelf mondmaskers te maken”, vertelt de dame, die geen onverdienstelijk hobbynaaister is. “Om 9.45 uur was ik er, een kwartier dus voor de winkel zou opengaan. Maar toen stonden al 26 mensen voor mij aan te schuiven. Even dacht ik nog om weer naar huis te gaan en later terug te keren. Maar dan bedacht ik dat de elastiek tegen die tijd misschien uitverkocht zou zijn.”

Praatje geslagen

De vrees van Monica bleek gegrond. “De voorraad was bijna op, ik kon nog kopen wat ik wou.” De vrouw heeft er geen probleem mee dat ze lang moest aanschuiven. “Het heeft geen zin om erover te zeuren, we moeten ons schikken naar de regels die gelden”, zegt ze. “Ook de andere mensen in de wachtrij maakten zich niet druk. We hebben een praatje geslagen, uiteraard op veilige afstand.”

Goed georganiseerd

Bij Veritas worden slechts vijf klanten ineens toegelaten. “Telkens iemand de winkel verlaat, mag iemand anders naar binnen”, zegt Monica. “De handvaten van de shoppingmandjes worden telkens ontsmet en iedereen blijft netjes op een afstand. Er zijn mensen die gericht naar materiaal vragen aan de twee verkoopsters maar ook mensen die zelf in de winkel op zoek gaan naar wat ze nodig hebben. Er wordt wel gevraagd om niet langer dan een half uur in de winkel te blijven. Ja, het is echt goed georganiseerd”, besluit de Izegemse.