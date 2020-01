Tot 42 maanden cel voor Albanese cocaïne- en wapenhandelbende AHK

08 januari 2020

16u16 0 Izegem Een achtkoppige bende die vooral uit Albanezen bestaat is veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf voor grootschalige cocaïne – en wapenhandel. In totaal werd een bedrag van zo’n 220.000 euro vermogenswinst verbeurd verklaard.

Het onderzoek naar de bende startte al in 2013 en was vooral gericht op het opdoeken van een bende die tal van cafés en dancings in (West-)Vlaanderen afperstte. In ruil voor bescherming bleken tal van horeca-uitbaters in Izegem en Roeselare, maar ook ver daarbuiten, geld te moeten ophoesten. De politie luisterde tijdens het onderzoek tal van telefoons af.Alban C. (40) uit Kortemark kreeg ongemerkt een microfoontje in zijn Mercedes. Drie Kroatische undercoveragenten, infiltreerden ook in het Albenese milieu. Café ’t Stil Ende in Izegem – de vaste afspreekplaats vantal van verdachten – stond een tijdlang onder permanente observatie. Daaruit bleek dat de Albanezen zich niet alleen met afpersingen maar ook met de verkoop van kilo’s cocaïne en zware wapens zoals kalasjnikov’s bezig hielden. In de zomer van 2015 rekenden agenten van de divisieSpecial Units (DSU) tal van verdachten in. Bij een huiszoeking konden 683 gramcocaïne en 3 kalasjnikovs gevonden worden in een garagebox van Alban C. inLedegem. Volgens de openbare aanklager gingen de drugs door de handen van Alban C., Agron L. (41)uit Izegem, Kevin B. (40) uit Wervik, Dhimiter G. (43) uit Izegem en Ajet P.(39) uit Izegem. Het vroeg ruim een half miljoen euro drugsgeld verbeurd te verklaren en celstraffen tot vijf jaar. Tal van verdachten minimaliseerden hun aandeel of vroegen zelfs de vrijspraak. De rechter legde kopstukken Alban C. en Agron L. nu elk een effectieve gevangenisstraf op van 42 maanden en elk een verbeurdverklaring van 75.000 euro vermogenswinst. In totaal werd zo’n 220.000 euro vermogenswinst verbeurd verklaard, toch een heel pak minder dan wat het openbaar ministerie in gedachten had.