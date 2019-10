Toneelkring Archontiko verkoopt een hotel Valentijn Dumoulein

31 oktober 2019

15u11 0 Izegem Tenminste, toch op de planken. Archontiko pakt vanaf vrijdag 8 november uit met ‘Hotel te koop’, een blijspel van Henk Roede.

Archontiko heeft zijn thuisbasis in het Dorpshuis op het Emelgemseplein en pakt geregeld uit met komedies. Dat is ook nu het geval. “Het verhaal is een dol avontuur vol toeters, bellen, kasten, koffiers én koffie”, verklapt Jan Maertens. “Emma en Simon willen hun hotel verkopen, maar dat loopt niet van een leien dakje. In een mum van tijd loopt alles in het honderd en daar is het publiek getuige van.” Archontiko voert het stuk op vrijdagen 8 en 15 november en zaterdag 9 en 16 november om 20 uur op. Op zondag 10 november is er ook een voorstelling om 15 uur. Tickets kosten 10 euro via www.archontikio.besteltickets.be of via 0473/23/33.67.