Tom Raes en Mandel United starten zaterdagavond aan de competitie op Dessel Sport: “Eindelijk!” Philippe Bourez

23 september 2020

15u41 0 Izegem Zaterdag start de competitie in eerste nationale en tevens ook het nieuwe avontuur van FC Mandel United. Pas in augustus vernam de club van voorzitter Paul Seynaeve dat het aan de slag kon in eerste nationale. Mandel begint zaterdagavond aan de nieuwe campagne met een uitmatch op het veld van Dessel Sport.

De 32-jarige Tom Raes, woonachtig in Staden en werkend bij de BEO-bank, is ondertussen al aan zijn vierde seizoen bij Mandel United toe. “We eindigden de voorbije drie seizoenen telkens als tweede en visten telkens nipt achter het net”, stelt de kapitein van Mandel United. “Het beoogde doel, promotie naar eerste nationale, kon dus niet verwezenlijkt worden maar finaal kregen we dan toch het licht op groen om de promotie te maken. Door licentieperikelen en problemen bij andere teams kregen we dan toch het positieve nieuws dat we in eerste nationale aan de slag konden. Een zegen voor geheel de club en zeker ook voor de spelers. Ikzelf ben er 32 en ben blij dat ik me nog eens op dit niveau kan meten. Chapeau ook voor het bestuur van deze club want zij zorgden er toch ook voor dat we toch onze licentie haalden.”

Attractieve maar zware reeks

In eerste nationale vonden vier West-Vlaamse clubs onderdak. “Het is spijtig dat onze buur SV Roeselare weggevallen is”, gaat Tom Raes, ex-speler trouwens van SV Roeselare, verder. “Gelukkig houden we met FC Knokke en buur Winkel Sport nog twee heel mooie West-Vlaamse derby’s over. Het wordt een heel attractieve maar zware reeks met ook heel wat verre verplaatsingen. Het wordt voor Mandel United een ware ontdekkingstocht en iedereen binnen onze club kijkt dan ook reikhalzend uit naar deze nieuwe campagne.”

Lange voorbereiding

“Eindelijk kunnen we zaterdag van start gaan. De voorbereiding was dit jaar bijzonder lang want in normale omstandigheden waren we nu al een maand aan onze competitie-opdrachten bezig. Het waren lange weken, vaak met weinig perspectieven. Hoe dichter we bij de start kwamen, hoe gretiger de groep werd. Iedereen staat alvast op scherp en een verplaatsing naar Dessel wordt geen makkelijke opener. Een week erop stond de derby tegen SV Roeselare op de rol maar de kans is bijzonder groot dat we dat weekend bye zullen zijn.”