Tijdelijke Empty Shop geeft spullen een tweede leven Valentijn Dumoulein

17 november 2019

12u31 4 Izegem De vereniging Curieus heeft in de Marktstraat 2 een Empty Shop geopend. Het opzet van de tijdelijke winkel is dat mensen er spullen komen doneren die zijn dan voor het goede doel kunnen verkopen. Spullen afgeven of kopen kan nog op 17, 22, 23 en 24 november.

“Normaal gezien waren we dit weekend enkel open om spullen in ontvangst te nemen en die zouden we dan volgende weekend in verkoop brengen”, vertelt verantwoordelijke Justine Hollevoet. “Alleen was de respons op voorhand al zo overweldigend goed dat we al meteen met een volle winkel van start zijn kunnen gaan. Mensen kunnen hier snuisteren tussen tweedehandskinderkledij, maar ook leuk speelgoed of een goed boek vinden.” De opbrengst van The Empty Shop gaat naar drie goede doelen: de Pamperbank in Izegem, Pleegzorg West-Vlaanderen en de vzw Rouw & Verlies Vlaanderen. De tijdelijke winkel is op zondag 17 november open van 9 tot 18 uur. Ook op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 november kan je er terecht. Op vrijdag kan dat van 16 tot 21 uur en de andere dagen van 9 tot 18 uur.