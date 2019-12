Tiende verjaardag De Leest inspireert Art’Iz-opleiding productontwerp CDR

20 december 2019

07u12 2 Izegem Cultuurhuis De Leest blaast op zaterdag 21 december tien kaarsjes uit en dat wordt gevierd met een rijk gevuld programma. Ook Kunstacademie Art’Iz draagt een steentje bij tot het feestprogramma.

De opleiding productontwerp neemt dat zelfs heel letterlijk. “Het ontwerpteam van Art’Iz ging aan de slag met de letters uit ‘De Leest’ en benaderde iedere letter als een meubelstuk. Het team ging hiervoor aan de slag met ribkarton. Dit is een vlot verkrijgbaar, ecovriendelijk en licht basismateriaal, maar het bracht voor de ontwerpers de nodige uitdagingen met zich mee”, vertelt Björn Vande Vijvere. “Ze hebben schetsen, maquettes en 3D-computermodellen gemaakt en moesten rekening houden met stabiliteit, ergonomie en opbouw.”

“De opleiding productontwerp in Kunstacademie Art’Iz werd in 2018 opgestart en met dit project wordt de goede samenwerking tussen het cultuurhuis en de Kunstacademie symbolisch in de kijker gezet”, vullen directeur Wim Belaen en schepen van Kunstonderwijs en Cultuur Kurt Himpe (N-VA) aan.

Het eindresultaat werd gemaakt door Alain Devogèle, Tiene Dewachter, Michèle Demuynck, Lieven Vanlerberghe, Annemie Leenknegt en Bram Popelier onder leiding van productdesigner Björn Vande Vijvere en leerkracht productontwerp Lisa Spillebeen. Het nieuwe meubilair kan vanaf zaterdag in de foyer van De Leest bewonderd worden.