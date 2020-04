Ticketverkoop nieuw cultuurseizoen door corona enkel online Cultuurhuis De Leest verschuift bijna volledig voorjaarsprogramma naar volgend seizoen Valentijn Dumoulein

03 april 2020

09u40 0 Izegem Het culturele leven ligt voor een tijdje stil, waardoor het ook voor cultuurhuis De Leest even puzzelen is met de programmatie. “Het puzzelwerk zorgt er voor dat zo goed als het volledige voorjaarsprogramma van dit jaar verschoven wordt naar volgend jaar”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

“Cultuurhuis De Leest is dan wel even gesloten, maar achter de schermen is het een drukte van jewelste”, zegt verantwoordelijke Geerwin Vandekerckhove. “We zijn erin geslaagd om de gezelschappen te contacteren en om de meeste geplande voorstellingen die nu afgelast zijn te verplaatsen naar 2021. Drie activiteiten zullen jammer genoeg niet meer kunnen ingevoegd worden in het programma. Dat is het geval voor ‘Out of my mind’ van Low Land Home, ‘Arthur en de strijd om Camelot’ en ‘Brasschaatse huisvrouwen’ van Het Prethuis. Op de website van het cultuurhuis kan iedereen de nieuwe data raadplegen van de andere voorstellingen.”

“We roepen iedereen op om die nieuwe data even te bekijken en enkel de betaalde som van de tickets terug te vragen als de nieuwe datum echt niet past en de tickets niet aan vrienden of familie kunnen bezorgd worden. De tickets van de volledig afgelaste voorstellingen worden uiteraard wel terugbetaald. Als de tickethouder akkoord gaat met de nieuwe datum van de voorstelling moet er niets gedaan worden. De tickets worden automatisch omgeboekt naar de nieuwe datum en het ticket kan gewoon gebruikt worden. Alle tickethouders worden in de loop van de volgende weken persoonlijk gecontacteerd. In de mail zal er een link staan en worden alle voorstellingen opgelijst. Er moeten een aantal gegevens ingevuld worden en de tickets voor de afgelaste voorstellingen of voorstellingsdata die niet passen worden automatisch binnen de twee weken terugbetaald”, verduidelijkt Geerwin Vandekerckhove.

Verkoop tickets najaarsprogramma

“Tijdens de eerste week van mei zal de brochure voor het najaar in de brievenbus belanden. Vanaf 20 april is het najaarsprogramma ter beschikking op de website”, zegt schepen Kurt Himpe. “De voorverkoopdag van zaterdag 16 mei zal helemaal online georganiseerd worden. Die dag blijven de deuren van De Leest dus gesloten, maar vanaf 9 uur kunnen tickets gekocht worden via de webshop. De medewerkers van het cultuurhuis zullen telefonisch beschikbaar zijn voor assistentie. Wie nog nooit online tickets kocht, maakt best wel vooraf een account aan. Ook die informatie zal vanaf 20 april op de website ter beschikking staan en er wordt een nieuwsbrief verstuurd met alle nuttige informatie en tips.”