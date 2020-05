Thias wint met tekening verjaardagsfeestje in Eperon d’Or Valentijn Dumoulein

27 mei 2020

12u48 2 Izegem Om kinderen tijdens de lockdown wat ontspanning te geven, zette stadsmuseum Eperon d’Or verschillende kleurplaten online. Het museum hing er meteen een wedstrijd aan vast om een verjaardagsfeest in het museum te winnen. De 10-jarige Thias won de prijs.

Via de site van Eperon d’Or kon je verschillende stadszichten inkleuren, waaronder een panorama van het museum. Thias De Keijzer deed dat op voortreffelijke wijze en won op die manier de wedstrijd die eraan gekoppeld was. Als beloning mag hij zijn verjaardagsfeest met tien vrienden en vriendinnetjes in het museum komen vieren. Hij kreeg 477 vind-ik-leuks via de sociale media van het museum. De verjaardag van de jongen is in augustus. Als samenkomsten van die aard dan nog niet mogen, wordt het feestje naar een later tijdstip uitgesteld.