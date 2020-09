Theatermaker Lucas Derycke brengt nieuwste stuk Hangar in première naar Izegem Valentijn Dumoulein

29 september 2020

11u22 0 Izegem Nu cultuurzalen opnieuw in beperkte capaciteit toeschouwers mogen ontvangen, maakt ook theater- en radiomaker Lucas Derycke uit Izegem zich op voor de première van zijn nieuwste stuk Hangar. Door corona bleef het stuk enkele maanden op het schap liggen, maar nu krijgt zijn geboortestad de première.

Lucas groeide op in Izegem, maar woont en werkt tegenwoordig in Schaarbeek. Als radiomaker levert hij vooral hoorspelen af, maar hij is ook actief als theatermaker en pakt nu uit met zijn tweede voorstelling ‘Hangar’, een coproductie met Het Nieuwstedelijk en B-Classic.

“Het frappante is dat ‘Hangar’ gaat over drie personen die vast komen te zitten in een ondergesneeuwde loods nabij een luchthaven, net in een periode waarin heel wat mensen in het echte leven in quarantaine moesten”, vertelt Lucas. “In het stuk duurt het echter nog een paar dagen voor er hulp komt en daardoor zijn een Iraanse man, een Italiaanse vrouw en een Vlaamse studente plots op elkaar aangewezen en dat terwijl ze elkaars taal niet machtig zijn. Het stuk evolueert dan ook van dialogen naar pakkende monologen. De centrale vraag die ik stel is hoe mensen omgaan met de tijd die ze cadeau krijgen. De één ziet daar schoonheid in, de ander wordt er helemaal gek van. Taal is een rode draad die in wel meer van mijn stukken zit en dat geeft heel wat mogelijkheden.”

Op het podium krijgen acteurs Ellis Meeusen, Omid Dashti en Roberta Santucci het gezelschap van muzikant Gerrit Valckenaers. “Hij brengt live muziek”, zegt Lucas. “Niet alleen klassiek, maar ook aan de hand van allerlei voorwerpen die voor zijn neus staan. Voor het lichtontwerp kan ik dan weer rekenen op de hulp van Torhoutenaar Seppe Brouckaert. Door corona is het toevallig dat de première van ‘Hangar’ voor Izegem is, maar ik vind het zeker fijn dat op die manier familie en vrienden in eigen stad kunnen komen kijken.”

Meer info en tickets via www.deleest.be.