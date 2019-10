Theatergroep vormt woning om tot horrorhuis om uit te ontsnappen: “Attributen geleend bij Bellewaerdepark” Valentijn Dumoulein

16 oktober 2019

16u16 0 Izegem Een spookhuis kennen we allemaal en ook de escape room is in Vlaanderen stilaan ingeburgerd. Theatergroep Thea Muze combineert beide en pakt op 26, 27 en 31 oktober uit met een halloween-escaperoom. De woning van een van de bestuursleden transformeren ze tot horrorhuis waar je uit moet ontsnappen.

Thea Muze is een gezelschap dat vorig jaar is opgericht en met ‘Housewarming’ dit voorjaar al een eerste productie op de wereld losliet. “Een thriller, dus we blijven in hetzelfde genre actief”, lacht Kenneth Soetaert, die samen met Koen Stockman en Emmelie Grymonprez het collectief stichtte. “Om onze kas te spijzen en zo werkingsmiddelen voor nieuwe voorstellingen te krijgen waren we op zoek naar een unieke activiteit. Zo is deze zomer het idee voor onze halloweenescaperoom ontstaan.”

Skelet in kamer

Die bevindt zich in de woning van penningmeester Koen, die er met de groep een echt horrorhuis van aan het maken is. “Zowat alle kamers en de tuin krijgen een rol in de escaperoom”, zegt hij. “Zo komt het dat ik door de voorbereidingen al enkele weken met een skelet in mijn kamer slaap. (lacht) We zorgen voor een toepasselijke inkleding met griezelige elementen. We konden daarbij ook rekenen op wat halloweendecorstukken uit Bellewaerde, waar Kenneth werkt. “

Escape the Theatre

De escaperoom in de Sint-Antoniusstraat 29 kreeg de ondertitel Escape the Theatre mee. Bezoekers komen er volgens het verhaal terecht in een theater waar zeventig jaar geleden vijf jongeren op mysterieuze wijze verdwenen. “Aan hen om dat raadsel op te lossen”, vertelt Emmelie. “Vast staat dat er paranormale krachten aan het werk zijn geweest. De ontvangst vindt in de kelder plaats, waar spelers een introfilmpje zien. Daarna gaat het naar de zolder en moeten ze van daaruit uit alle kamers trachten te ontsnappen door puzzels op te lossen.”

Het extraatje dat de theatergroep voorziet, is dat ze zelf als acteur deel van de escaperoom zullen uitmaken. “Dat maakt de beleving nog intenser”, belooft Kenneth. “Er zullen dus enkele enge figuren in het horrorhuis ronddolen. Er is ook een spelbegeleider die alles mee in goede banen leidt en indien nodig een handje kan helpen. Deelnemers zullen zeker schrikken, dus we raden deelnemers jonger dan zestien jaar aan om met volwassen begeleiders deel te nemen.”

Een uur griezelen

De theatergroep voorziet in de tuin van het huis een bar waar je iets kan drinken. “Ook wie niet deelneemt aan de activiteit is welkom om daar iets te komen drinken of te wachten op de deelnemers die wel mee doen”, zegt Koen. “Bezoekers kunnen in groepen van 2 tot 5 personen deelnemen. Dat kan op 26, 27 en 31 oktober van 12 uur tot middernacht. De activiteit duurt een uur. Een toegangsticket kost 12,5 euro in voorverkoop en 16 euro aan de deur. We raden wel aan op voorhand te reserveren. Op de site kan je zien welke uren er al gereserveerd zijn.” Inschrijven kan via https://vzwtheamuze.webs.com.