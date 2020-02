The Mash derde jaar op rij beste brouwpub van het land Valentijn Dumoulein

14 februari 2020

15u44 4 Izegem The Mash is door de bierwebsite Ratebeer.com voor het derde jaar op rij verkozen tot beste brouwerspub van ons land. Bezoekers van de site konden zelf kiezen welke zaak ze daarvoor nomineerden.

The Mash heette tot vorig jaar Estaminet De Brouwerij en omvat ook brouwerij d’Oude Maalderij, Op 1 mei 2019 opende de keuken met restaurant en sindsdien heet de zaak The Mash.“Ik ben uiteraard vereerd met deze erkenning”, zegt zaakvoerder en brouwer Jef Pirens. “Die titel één keer behalen is prachtig, maar als je die al voor het derde jaar op rij krijgt, is me dat nog veel meer waard. Het gaat om bevestiging en dat is altijd fijn. Je kunt het vergelijken met een sterrrenrestaurant dat elk jaar te horen krijgt dat het zijn sterren mag behouden. Je moet kwaliteit en een goede service blijven nastreven en mijn bezoekers vinden blijkbaar dat we daar aan voldoen, dus dat is erg fijn.”

Digital Beer Awards

Het café deelt dit jaar de titel van ‘beste brouwpub’ met nieuwkomers 3 Fonteinen Lambi-O-droom, de Brouwbar en DOK Brewing Company. D’Oude Maalderij is ook op de Digital Beer Awards in de prijzen gevallen. Daar duikt de zaak op in de top 10 van beste biercafés in België en in de top 10 van beste bierrestaurants.