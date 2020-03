Terwijl technicus bezig is in de keuken: onbekende steelt dagomzet populaire brasserie Vintage VHS/VDI

05 maart 2020

16u27 12 Izegem Nog voor de zaak donderdag open ging, is een onbekende man er in de Izegemse brasserie Vintage vandoor gegaan met de dagopbrengsten van woensdag. “Hij draalde eerst wat in het rond maar sloeg dan toe en ging op de vlucht”, klinkt het in de brasserie. De dader is gefilmd door bewakingscamera’s.

Omdat er een klus moest uitgevoerd worden in de keuken van de populaire horecazaak op de Grote Markt, kwam donderdagmorgen een technicus langs in brasserie Vintage. “Daardoor was de toegangsdeur uitzonderlijk open”, zegt gerant Frederik V. (31). “Op een bepaald moment is een man binnengekomen. Hij draaide zo’n half minuutje in het rond, liep even in de richting van het toilet en griste dan uiteindelijk de dagomzet van gisteren mee. De technicus had niks in de gaten. Wij merkten de diefstal zelf op toen we kort nadien arriveerden.”

Netjes in beeld

Frederik V. controleerde onmiddellijk de beelden van de eigen bewakingscamera en zag zo hoe de diefstal in zijn werk was gegaan. “De dader kwam netjes in beeld”, zegt hij. “Dat is ook buiten het geval. We hopen dat andere bewakingscamera’s in de omgeving van de Grote Markt nog meer geregistreerd hebben. Misschien wordt op die manier wel duidelijk hoe de dief zich verplaatste.” De beelden waarop de dader te zien is, zijn ter beschikking gesteld van de politie. “Het is jammer dat we net vandaag door een oponthoud aan de overweg iets later waren”, zegt de gerant. “Anders waren we de dader allicht tegen het lijf gelopen.” Brasserie Vintage kon ondanks de diefstal donderdag toch gewoon de deuren openen en gasten ontvangen.