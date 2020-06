Terug naar school, maar dan een beetje anders: Kleuters krijgen les in en rond kasteel Wallemote Valentijn Dumoulein

02 juni 2020

13u44 1 Izegem Na maanden thuis zitten mochten de kleuters dinsdagochtend terug naar school. Niet zo voor de kleutertjes van de Heilige Familieschool op de Bosmolens in Izegem. Ze kregen wel weer les, maar die vond uit praktische overwegingen plaats in en rond kasteel Wallemote.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het kasteel diende de voorbije weken al als noodopvang voor de school. “Daar maakten maar een beperkt aantal leerlingen gebruik van, maar op deze eerste schooldag na de lockdown waren we met iets meer”, zegt directeur Maxim Esprit. “Er zijn 160 leerlingen opgedaagd. Alleen het peuterklasje en enkele losse leerlingen waren er niet. We kozen voor een zachte overgang van thuis of de opvang naar een meer gestructureerde schoolse aanpak. We maken daarbij maximaal gebruik van buitenactiviteiten. Zo nemen de juffen en meesters hen mee in het bos en tonen ze hen bijvoorbeeld konijnen in hun natuurlijke omgeving. Het kasteel mogen we ook gebruiken en dat zal waarschijnlijk gebeuren als het weer naar het eind van de week toe wat minder wordt.”

De school neemt ook de veiligheidsmaatregelen ter harte. Social distancing tussen kleuters hoeft niet, maar leraars houden wel afstand van elkaar. “We kiezen ook voor een systeem van zachte landing en vertrek. Dat wil zeggen dat ouders tussen 8.15 en 9 uur hun kind brengen en het tussen 11.30 en 12 uur en van 15 tot 14.45 uur kunnen ophalen. Blijven eten kan, maar alleen met meegebrachte boterhammen. Er is ook een circulatieplan, zodat ouders elkaar niet kruisen.” De school evalueert volgende week de werking in Wallemote, maar mag er nog de rest van het schooljaar gebruik van maken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.