Terug een snelle hap en frisse pint in stadions: Catering Verkindere klaar voor eerste voetbalmatchen mét supporters



Valentijn Dumoulein

10 september 2020

18u08 2 Izegem Dit weekend mogen voetbalsupporters terug mondjesmaat in het stadion terecht. Dat is niet alleen goed nieuws voor hen en de clubs, maar ook voor catering Verkindere. Het bedrijf staat met zijn hamburger- en tapkramen bij verschillende eersteklassers en mag zaterdag en zondag terug aan de slag bij Club Brugge en SV Zulte-Waregem.

De ruim zestig kramen van Catering Verkindere staan sinds maart stil op de werkplaats van het bedrijf langs de Lodewijk de Raetlaan in Izegem. De coronacrisis hakte er zwaar in en het gros van het personeel zat thuis met technische werkloosheid. Het verlies ramen ze op een half miljoen euro. Zaakvoerder Guy Verkindere (54) liet aan de vooravond van de recentste Veiligheidsraad nog in onze krant optekenen dat hij graag terug van start wou gaan opdat hij dit jaar nog break-even zou kunnen draaien. “We zijn perfect in staat om in voetbalstadions mensen coronaproof te bedienen. Alleen blijft de politiek achter.” De boodschap kwam aan en ondertussen is er groen licht om vanaf dit weekend terug stilaan supporters in stadions toe te laten.

Mensen zullen in bubbels naar de match mogen kijken en er mag één iemand uit die bubbel op bepaalde momenten iets gaan halen om te eten of drinken. Guy Verkindere

Eén per bubbel

Club Brugge hoopt straks 9.000 fans te mogen ontvangen, bij SV Zulte-Waregem mikken ze op 3.300 supporters. “Dat is bijna een derde van de gebruikelijke capaciteit”, zegt Guy. “We zijn eerst en vooral blij dat we terug van start mogen gaan, maar het blijft afwachten wat dit voor ons gaat geven. Mensen zullen in bubbels naar de match mogen kijken en er mag er één iemand uit die bubbel op bepaalde momenten iets gaan halen om te eten of drinken. Alles moet bij Brugge in het stadion geconsumeerd worden en ze werken met een tijdslot. Een kwartier voor het einde van de match moeten we ook onherroepelijk dicht, terwijl we in normale tijden nog veel inkomsten halen uit supporters die het stadion verlaten en nog een snelle hap willen.”

In Waregem is de situatie iets anders omdat onze kramen daar buiten de hekken van het stadion staan en we daar enkel voor en na de match inkomsten zullen genereren. Ik weet niet welk systeem het best zal werken, maar het is al goed dat we er terug bij kunnen zijn.”

“Als de voetbalwedstrijden met publiek vlot verlopen, verwacht ik ook versoepelingen op andere plekken Guy Verkindere

Meer kramen

Verkindere zal met iets meer kramen dan gebruikelijk aanwezig zijn. “Om te vermijden dat mensen er lange afstanden moeten afleggen en zo met anderen in contact kunnen komen”, vervolgt Guy. “We gaan van vier naar acht eetkramen en onze drankstanden verhogen we zelfs naar 15 tapkramen. We moeten ook meer personeel inzetten om alles in goede banen te leiden. We kunnen gelukkig rekenen op zeven vaste medewerkers en een poule van 150 flexi-jobbers. Dat levert wel een schril contrast op, want er zijn minder toeschouwers en dus voorzien we ook zeventig procent minder snacks en drank, maar de mensen moeten we nu eenmaal coronaveilig en met voldoende personeel kunnen bedienen. We werken uiteraard allemaal met mondmasker, voorzien ook dranghekken om rijen te creëren en er zal alcoholgel beschikbaar zijn.”

Afwachten voor andere evenementen

Volgende week zit Catering Verkindere ook samen met Excelsior Moeskroen, Cercle Brugge en KV Oostende om ook bij hun matchen terug aanwezig te zijn. “Als de voetbalwedstrijden met publiek vlot verlopen, verwacht ik ook versoepelingen op andere plekken en hopelijk kan de capaciteit dan ook worden opgetrokken. Voor de andere evenementen is er voorlopig nog helemaal geen perspectief”, zegt Guy. “Ik heb net vernomen dat er op het BK wielrennen in Anzegem geen publiek mag zijn en dus heeft het geen zin naar daar af te zakken. Binnenkort verwachten we wel nieuws van de cyclocross, al is ook daar het seizoen achteruit geschoven.