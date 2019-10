Terecht voor diefstal en heling fietsen en tablet LSI

07 oktober 2019

15u22

Bron: LSI 0 Izegem Een 30-jarige man uit Izegem riskeert 15 maanden effectieve celstraf voor tal van fietsdiefstallen en heling van gestolen fietsen en een tablet die bij een schoolinbraak verdween. Hij daagde niet op voor zijn proces in Kortrijk.

Manolito R. is voor het gerecht geen onbekende. Hij liep al tal van veroordelingen voor drugs en diefstallen op. Het was bij een huiszoeking in het kader van een strafonderzoek dat agenten ook tal van gestolen fietsen vonden. Welke exemplaren hij precies zelf stal of kocht terwijl hij wist dat ze gestolen waren, kon hij niet meedelen. Een tablet die bij een inbraak in een school in Izegem was gestolen, dook ook tijdens de huiszoeking op. Het kon niet bewezen worden dat R. bij de inbraak zelf betrokken was. Vonnis op 28 oktober.