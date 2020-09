Tentoonstelling zet jubileum met Izegemse zustersteden in de verf Valentijn Dumoulein

10 september 2020

09u05 0 Izegem In Huis Strobbe in de Kasteelstraat 1 is een tentoonstelling geopend om de band met de Izegemse zustersteden Hotton en Bad Zwischenahn in de verf te zetten.

Het Waalse Hotton is reeds twintig jaar met Izegem verbroederd, het Duitse Bad Zwischenahn zelfs veertig jaar. Om dat te vieren heeft de werkgroep Beeldende Kunst in samenwerking met het verbroederingscomité een tentoonstelling opgezet. Die moest normaal gezien tijdens de Batjes plaatsvinden, maar door corona kon dat niet doorgaan. Daarom loopt er nu nog tot en met 13 september tijdens de Izegemse kermisweek een tentoonstelling in Huis Strobbe. De expo toont werken van kunstenaars uit de zustersteden. Volgend jaar is er werk van Izegemse kunstenaars in hun gemeentes te zien.