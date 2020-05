Tennisclub Isis heropent maandag, scanner meet temperatuur van bezoekers Valentijn Dumoulein

02 mei 2020

19u39 4 Izegem Na acht weken verplichte sluiting door de coronacrisis mag tennisclub Isis op de Bosmolens maandag terug de deuren openen. Dat gebeurt met de nodige veiligheidsmaatregelen voor de sporters. Zo staat er aan de ingang een thermische scanner die de temperatuur van de bezoekers meet.

Net op het moment dat de tennisclub een investering van liefst 350.000 euro had gedaan om drie nieuwe padelterreinen aan te leggen en de parking te vernieuwen sloeg de coronacrisis toe. “Het is voor ons en onze leden even op de tanden bijten geweest”, zegt voorzitter Karel Dewickere. “Door de uitgestelde start van het tennisseizoen en het dicht blijven van de taverne liep de club intussen 100.000 euro mis. We zijn dan ook blij dat er groen licht is om vanaf maandag terug aan de slag te gaan.”

Camera en handgel

De club neemt alvast de nodige maatregelen om veilig sporten te garanderen. “De richtlijnen van de tennisfederatie omtrent corona staan op grote schermen, maar wij gaan nog een stapje verder om de veiligheid hier te garanderen. Zo zal er aan de ingang een thermische camera staan, geplaatst door het Izegemse bedrijf MATT Security”, zegt de voorzitter. “Bezoekers gaan in een gemarkeerde zone staan en je ziet meteen je lichaamstemperatuur. Heb je koorts, dan ga je beter naar huis. We voorzien uiteraard ook handgel en de tennisballen waarmee je moet spelen zijn gemarkeerd zodat anderen die niet gebruiken.”

In vijf minuten volzet

Padel spelen doe je normaal met twee duo’s, maar door corona zal dat voorlopig één tegen één moeten. “Tenzij er vier leden van hetzelfde gezin komen spelen”, zegt Karel. “We hebben 450 leden en enkel zij konden reserveren. Dat de goesting om te sporten groot was, kan je wel stellen. Binnen de eerste vijf minuten hadden we al honderd reservaties voor de eerste week genoteerd en was alles bezet." Ook de tennisterreinen zijn klaar, al moesten enkele gravelvelden die een hele winter onder een tent stonden bij het opkramen door een felle regenbui nog wat opgeknapt worden.