Tennisclub Isis breidt uit met indoor tennishal en padelterreinen Valentijn Dumoulein

04 december 2019

09u56 2 Izegem Koninklijke Tennisclub Isis heeft ambitieuze bouwplannen. De vereniging begint deze maand met de aanleg van drie padelterreinen, maar kers op de taart moet een nieuwe indoortennishal met drie overdekte speelvelden en een opwarmingsruimte worden.

De tennisclub is 61 jaar jong en begon ooit aan sportstadion Krekel-Zuid, maar verhuisde ongeveer een halve eeuw geleden naar zijn huidige stek in de Kokelarestraat. “Daar zitten we nog steeds goed, want de interesse voor de sport en de club gaat in stijgende lijn”, zegt eigenaar Herbert Herreman. “In twaalf jaar tijd steeg ons aantal leden van 150 naar 600. Cijfers waar we blij mee zijn, maar we willen op die groei anticiperen en plannen daarom aan onze noordkant de bouw van een indoor tennishal van 1.000 m². Die zal drie tennisvelden, een opwarmingsruimte en een petanqueterrein omvatten zodat we ook in het winterseizoen kunnen blijven verder spelen. Niet onbelangrijk is dat we de velden niet langer in klassieke ‘brick’ aanleggen, maar kiezen voor ‘match clay’, waardoor de ondergrond nog beter is om op te spelen.”

Opblaasconstructie gaat weg

De club kan ook nu al in de winter blijven tennissen. Sinds een jaar of tien beschikt ze over een opblaasconstructie die drie van de vier huidige tennisvelden overspant. “Die investering heeft indertijd 250.000 euro gekost, maar ze was niet permanent en bovendien lopen de verwarmingskosten daarvoor hoog op. Nu investeren we 1,5 miljoen euro in deze nieuwbouw, maar op termijn zal zich dit veel vlugger terugverdienen. We hopen ons dossier begin volgend jaar volledig te hebben zodat we vlug kunnen beginnen bouwen. De bedoeling is dat we tegen het volgend winterseizoen in de indoor tennishal aan de slag kunnen.”

Padelterreinen

Naast de indoor tennishal legt de club deze maand al drie padelterreinen aan. “Padel is de hype ontgroeid en is hier om te blijven”, meent Herbert. “Het gaat om een racketsport die een mix is tussen tennis en squash en de snelst groeiende sport in ons land. Daarom investeren we ook in de aanleg van deze terreinen, zodat we ook die sport hier kunnen aanbieden.” Los daarvan voorziet Isis ook enkele kleinere ingrepen. Zo zal ze de steentjes op haar parking vervangen door een groener alternatief met grasdalen. Ook enkele verlichtingspylonen verdwijnen.