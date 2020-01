Televic en Signpost maken en verdelen online platform voor examens Valentijn Dumoulein

09 januari 2020

11u02 0 Izegem Technologiebedrijven Televic uit Izegem en Signpost uit Kortrijk gaan samen zorgen voor het gebruik van digitale examens in het secundair onderwijs. Televic ontwikkelde het product assessmentQ en Signpost staat in voor de verdeling in de scholen.

Digitalisering vindt steeds meer zijn ingang in het onderwijs en daar willen beide bedrijven hun steentje toe bijdragen. Het platform assesmentQ van Televic laat toe om examens digitaal te laten invullen en verbeteren. Het geeft scholen onder andere de mogelijkheid om in een gebruiksvriendelijke en veilige omgeving online toetsen op te stellen, af te nemen en automatisch te verbeteren. “Digitaal examineren levert een gigantische tijdswinst op voor leerkrachten, omdat alle examens makkelijk leesbaar zijn en de verbetering exponentieel sneller kan”, zegt Stijn De Vleeschhouwer van Televic. “Ook leerlingen zijn vragende partij om toetsen te kunnen afleggen in een digitale omgeving en daar te kunnen leren uit hun fouten. Als onderdeel van de totaaloplossing levert Signpost verder een beveiligde browseromgeving mee, die spieken tijdens digitale examens helpt voorkomen. “

Op vandaag hebben reeds 120 scholen een laptopproject lopen bij het bedrijf. Digitale toetsen op die laptops afnemen is de volgende stap. “In eerste instantie zetten we in op secundaire scholen in België, daarvoor hebben we dit exclusief contract afgesloten maar we denken ook al aan andere onderwijsinstellingen en buiten de landsgrenzen, want we hebben ook al klanten in Duitsland, Frankrijk en Spanje”, besluit Arne Vandendriessche, CEO bij Signpost.