Televestiaire bedankt oudste vrijwilliger Gerarda op haar 100ste verjaardag Valentijn Dumoulein

23 juli 2020

16u32 0 Izegem Jong geleerd is oud gedaan en dat is zeker het geval bij Gerarda Devolder. De kwieke senior werkte haar hele leven lang als schoenenstikster, maar op latere leeftijd bleef ze zich inzetten voor anderen. Ondertussen breit ze al vier jaar sjaals voor minderbeelden. De Televestiaire kwam haar op haar 100ste verjaardag bedanken voor haar vrijwilligerswerk.

Gerarda woont nog steeds thuis in de Olmenstraat, maar kleindochter Severine woont vlakbij en kan dus bijspringen wanneer het nodig is. Ze werkte lang als schoenenstikster bij Supplies in Izegem en kwam in 2016 als vrijwilligster bij de Televestiaire in Roeselare terecht. “Ik wou mijn steentje bijdragen”, zegt Gerarda daarover. “Zij leveren mij breiwol en om de twee weken lever ik hen een nieuwe zak met gebreide sjaals en mutsen.” De Televestiaire is vol lof over het werk van haar oudste vrijwilliger. “De steken zitten heel goed, ze doet dat fantastisch”, menen Linda Vandewynckele en Erik Vantomme. “Ze is met voorsprong onze oudste vrijwilliger en we zijn zeer trots dat ze anderen nog steeds helpt.”

Gerarda was indertijd getrouwd met haar eerste man Marcel, maar die stierf 58 jaar geleden. Ze hertrouwde later met Jozef Termote.