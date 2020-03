Technisch werkloos door coronavirus? Ondernemers lanceren online platform voor wie klusjes heeft of zoekt Valentijn Dumoulein

13 maart 2020

19u30 Izegem Creatief in tijden van corona. Zo mag je ondernemers Sofie Vandenbriele en Chris Van de Voorde gerust noemen. Met hun bedrijven Bulik Standbouw en JuuNoo zijn ze door de afgelasting van tal van beurzen technisch werkloos, maar dat wil niet zeggen dat ze geen werk kunnen doen. Vrijdag lanceerden ze het online platform Togetheragainstcorona.be , waar bedrijven die klusjes zoeken of aanbieden elkaar in deze moeilijke tijden kunnen vinden.

Normaal is maart één van de drukste maanden van het jaar voor standenbouwers, maar nagenoeg alle beurzen zijn afgelast. “Het coronavirus legt heel onze sector plat”, zegt Sofie Vandenbriele van Bulik Standbouw uit Izegem. “Het voor ons zo cruciale eerste kwartaal valt daardoor in het water. Deze maand alleen al zijn twaalf beurzen afgelast. Daar zaten soms opdrachten van ruim 150.000 euro bij die nu allemaal wegvallen. We willen echter niet bij de pakken blijven zitten. “Ik heb meteen berichtjes gestuurd naar andere bedrijven om te vragen of we ze konden helpen. Of ze voor mijn medewerkers klusjes hebben. Zo groeide het idee om het ruimer aan te pakken.”

Online platform

“Samen met sectorgenoot JuuNoo uit Harelbeke – die modulaire wanden bouwt – lanceert het bedrijf de website togetheragainstcorona.be. “Veel personeelsleden van bedrijven zijn momenteel technisch werkloos en via dit online platform bieden we hen de kans om elkaar te helpen”, legt Sofie uit. “Wie klusjes heeft, kan dat via die weg laten weten en wie werkkrachten zoekt, kan er uiteraard ook terecht. Dit is dan ook een oproep voor onderling engagement tussen bedrijven. We willen tonen dat ondanks de drastische maatregelen we ondanks de dreiging van het virus samen ook positieve dingen kunnen doen.”

Technische werkloosheid vermijden

Nu voor de standenbouw de inkomsten verdwijnen als sneeuw voor de zon, kijken Sofie en Chris dus uit naar alternatieve manieren om de medewerkers aan het werk te houden. “Economische werkloosheid is voor niemand goed. Als werkgever moet je beslissen wie thuisblijft en wie kan komen werken. Daarnaast vallen de mensen terug op 60 à 70 procent van hun inkomen en zijn ze vaker geneigd op zoek te gaan naar nieuwe jobs. Daarbij komt dat zij zonder opzeg kunnen vertrekken. Daarom vinden we het belangrijk dat we via deze weg onze en andere werknemers aan de slag kunnen houden. Zo vermijden we technische werkloosheid, maken de personeelsleden zich nuttig en zijn andere bedrijven ook geholpen.”

De bedrijven geven alvast zelf het goede voorbeeld. “Zo zijn er ondertussen al freelancers van mij aan de slag bij een schrijnwerker”, zegt Sofie. “We kunnen ook bij elkaar voor klusjes aankloppen, maar willen dit concept dus opentrekken en op die manier solidariteit tussen alle bedrijven in deze moeilijke tijden vooropstellen.”