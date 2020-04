Tearoom en ijsverkoper bundelen de krachten en brengen afhaalijsjes aan de man Valentijn Dumoulein

23 april 2020

15u54 0 Izegem Begin januari nam Rani Vanhuyse (22) tearoom Isis in de Marktstraat in Izegem over en amper een paar maanden later moest ze door de coronacrisis al haar deuren sluiten. Ze blijft echter niet bij de pakken zitten en verkoopt naast oliebollen aan huis en apero- en dessertboxen nu ook afhaalijsjes.

Het gaat om een samenwerking met ijsverkoper Geert Algoet uit Oekene. “Door onze krachten te bundelen, gaan we de crisis te lijf, al is het vooral een manier om het hoofd boven water te kunnen houden”, zegt Rani. “Onze huur en andere kosten blijven namelijk doorlopen, dus moeten we wel creatief zijn. We waren al eerder gestart met de verkoop van oliebollen aan huis en dat lijkt goed aan te slaan. We merkten dat je in Izegem maar weinig ijsjes kunt kopen en dus werken we daarvoor samen met Geert. Hij was ook zo vriendelijk me een geschikte diepvriezer ter beschikking te stellen, anders zou dit niet mogelijk zijn. We verkopen verschillende smaken. Alleen in potjes, want een hoorntje is niet hygiënisch genoeg.”

Daarnaast is de tearoom ook gestart met apero- en dessertboxen. “De dessertboxen bestaan uit taartjes die ik zelf maak”, legt Rani uit. “We focussen bewust op apero en dessert omdat al genoeg andere horecazaken zich op hoofdgerechten richten.”

Tearoom Isis verkoopt van donderdag tot en met zondag van 14.30 tot 17 uur ijsjes, die je kunt komen afhalen. Ook in de wachtrij geldt social distancing en Rani bedient de klanten met mondmasker en handschoenen.