Tankwagen met 25.000 liter palmolie in gracht LSI/VDI

25 juni 2019

17u37

Bron: LSI/VDI 2

Langs de Lendeleedsestraat in Izegem is dinsdagnamiddag een tankwagen met 25.000 liter palmolie in de gracht gekanteld. De Poolse chauffeur bleef ongedeerd.

De Poolse trucker moest in opdracht van een Nederlandse firma de palmolie naar oliënproducent Cargill op de Izegemse industriezone brengen. Omdat de Noordkaai door wegenwerken is afgesloten, volgde de man een omleidingsweg op zijn gps. Via de Rijksweg stuurde het toestel zijn gevaarte langs de Lendeleedsestraat richting centrum. Daar raakte hij rond 14u plots met zijn rechterwielen in de zijberm. Bijsturen had geen zin meer. De lading palmolie moest eerst overgepompt worden vooraleer de takelwerken konden beginnen. Dat karwei was pas ’s avonds achter de rug.