Superhelden en ballonnen aan Kachtemse schoolpoort Valentijn Dumoulein

02 september 2019

09u20

Bron: Valentijn Dumoulein 0

De kinderen van de Sint-Vincentiusschool in Kachtem kregen op hun eerste schooldag een dubbele portie pret. Niet alleen stonden de meisjes van Chiro Vivaldi hen op te wachten met een ballon om hen welkom te heten, maar ook de leerkrachten hadden iets in petto. Zowel directeur Stefaan De Schrijver als de juffen en meesters waren verkleed als supermannen en -vrouwen om de kindjes op passende wijze het nieuwe schooljaar te laten starten. Daar hoorde ook een begeleidend superheldenliedje bij. “We willen benadrukken dat elk kind op zijn manier een superheld is en zijn eigen talenten heeft”, vertelt de directeur. “Ons hele team was in hetzelfde kostuum uitgedost om de kinderen te verwelkomen.” De school nam meteen ook een stukje nieuwbouw in gebruik. Die bvat een refter, polyvalente zaal, kineklas, logklas, zorgklas, toiletten en een nieuwe speelplaats.