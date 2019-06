Succesvolle verrassingsreis bij Okra. VDI

04 juni 2019

Op woensdag 22 mei 2019 stond bij OKRA-Izegem een verrassingsreis op het programma. Om 7.30 uur stapten 60 leden in 2 Parijse retrobussen die hen in de loop van de dag naar een brouwerij, pannenkoekenbakkerij en struisvogelkwekerij brachten. De dag werd afgesloten met een maaltijd in Den Toerist in Meulebeke.