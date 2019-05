Studentes Lise en Delphine openen sensorische ruimte in Oeganda VDI

Howest-studentes Ergotherapie Lise Vanden Bulcke uit Emelgem en Delphine De Backer uit Deerlijk hebben op buitenlandse stage in Oeganda een sensorische ruimte geopend in een centrum voor kinderen met een beperking.

“Het gaat om Angel’s Center, een plaats waar ze de nodige zorgen en therapieën kunnen verkrijgen”, zeggen de studentes. “Ook de ouders van de kinderen kunnen hier voor info en advies terecht. “Eén van onze stageopdrachten was het ombouwen van een van de klaslokalen tot een sensorische ruimte om te bouwen. In die ruimte zijn allerlei materialen beschikbaar om kinderen met een beperking zintuiglijk te stimuleren.”

“Zo bevat ze onder andere een ballenbad. Daarin kunnen kinderen even rusten, spelen, sensorisch geprikkeld worden door de verschillende ballen en geluidsvoorwerpen die er in liggen. Er is ook een ruststoel voor de allerkleinsten. Hier kunnen ze rustig liggen en geprikkeld worden door de speelgoedboog boven hen. Er is ook een speelmat met speelboog. Dit heeft ongeveer dezelfde functie als de ruststoel. Er staan ook heel wat soorten blokken in de ruimte.”

Het lokaal heeft ook een ergotherapeutische box met oefeningen omtrent schrijve, rekenen, geheugen en ruimtelijke vaardigheden. “Dankzij dit project is er meer therapiemateriaal en speelgoed beschikbaar voor zowel de kinderen als therapeuten”, gaat Delphine verder. “Zo worden de kinderen beter gestimuleerd binnen hun ontwikkeling en is een eventuele doorstroom naar inclusief onderwijs mogelijk. We willen vooral nog de provincie West-Vlaanderen en KeyPharm bedanken. Dankzij hun steun en onze koekjesverkoop konden we dit project realiseren.”