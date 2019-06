Studenten schoenontwerp exposeren in Eperon d’Or VDI

20 juni 2019

19u10

Bron: VDI 0

In juli en augustus loopt er in Eperon d’Or een tijdelijke tentoonstelling met werk van de studenten van de SASK Sint-Niklaas en Syntra West Roeselare.

“Eperon d’Or wil niet alleen de oude glorie van de Izegemse nijverheden weer oproepen, maar houdt ook de vinger aan de pols op het vlak van nieuwe ontwikkelingen. Daarvan is deze tijdelijke expo het beste voorbeeld”, zegt schepen van musea Kurt Himpe.

SASK-studenten

In de zomermaanden biedt de parketzaal van Eperon d’Or onderdak aan een tijdelijke tentoonstelling met eindwerken uit twee verschillende schoenopleidingen. “De muurkast bevat schoenen die gecreëerd werden door de leerlingen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) van Sint-Niklaas, afdeling Schoenontwerp. De leerlingen van de drie graden worden begeleid door schoen- en handtassenontwerpster Anne Poesen. Tijdens hun opleiding focussen ze vooral op creativiteit en ontwerp. De eindwerken zijn dan ook dikwijls verrassende en uiterst kleurrijke stukken”, verduidelijkt schepen Himpe.

Syntra West

“De sokkels in de zaal zijn voorbehouden voor ontwerpen uit de driejarige avondopleiding schoendesign van Syntra West Roeselare. Deze opleiding vertrekt vanuit de basis en leert eerst en vooral aan hoe schoenen gemaakt worden. Vooral in het derde jaar verschuift de focus dan voor een deel naar design. Deze aanpak resulteert in mooie, maar vooral ook draagbare ontwerpen. Naast de basisopleiding van drie jaar, biedt Syntra West ook nog een specialisatiejaar rond laarzen aan. Volgend jaar wordt ook de intensieve dagopleiding handtas- en schoenontwerp weer georganiseerd”, besluit conservator Hilde Colpaert.