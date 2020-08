Straatlicht schiet in brand; brandweer legt zekering af VHS

11 augustus 2020

De brandweer rukte maandagavond om 23.45 uur uit naar de Baronielaan in Izegem. Daar had een straatlicht vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk maar de oorzaak is allicht accidenteel. De blussers hoefden hun waterslangen niet boven te halen. Het volstond om de zekering van het straatlicht af te leggen.