Stormloop voor FC De Kampioenen in Bierkasteel CDR

21 december 2019

Tussen het last minute speuren naar kerstcadeaus en het voorbereiden van de kerstmenu door trokken zaterdagmiddag heel wat mensen een beetje tijd uit om een bezoekje te brengen aan het Bierkasteel. Niet zozeer om één van de brouwsels van brouwerij Van Honsebrouck te proeven, maar om kennis te maken met Pascalleke, Bieke, Carmen, Doortje (met brace), Pol, Maurice, Goedele en Balthazar Boma zijnde de olijke bende van F.C. De Kampioen. Zij brachten een bezoekje aan het Bierkasteel naar aanleiding van ‘Viva Boma’, hun vierde langspeelfilm die gesponsord wordt door Filou, en veroorzaakten een ware stormloop. “We verwachtten natuurlijk wel een beetje volk, maar dit hadden we niet zien aankomen”, vertelt Michiel Clyncke, verantwoordelijke dagelijks beheer. “Toen we de deuren om 14 uur openden, stond er al een rij wachtenden tot beneden. Onze Balzaal liep vlotjes vol en we vermoeden dat we in totaal een 700-tal enthousiastelingen mochten verwelkomen. Ondanks die volkstoeloop verloopt alles bijzonder vlot.” De acteurs stonden dan ook op een podium en via een nummersysteem konden de aanwezigen wanneer het hun beurt was op de foto met de cast. De sfeer zat er meer dan goed in. Zeker toen Balthazar Boma met een Filou in de hand ‘tournée generale’ scandeerde. Aansluitend aan het fotomoment maakten de acteurs ook nog tijd voor een praatje bij een drankje in Michelle’s Pub.