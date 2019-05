STiP: “Stad investeerde te weinig in wegen, groen en handelscentrum” VDI

24 mei 2019

12u42

Bron: VDI 0 Izegem Dat niet alle geplande investeringsbudgetten van de stad ook effectief opgebruikt zijn, stoot oppositiepartij STiP voor de borst. Zo hekelt de partij dat het geld voor onder andere een actieplan rond het kernhandelsgebied nauwelijks benut is.

“Er is vorig jaar 84.000 euro gepland, maar amper 9.000 euro uitgegeven”, klaagt fractieleider Kurt Grymonprez aan. “Ook het Huis van de Economie ligt stil en wacht op een doorstart. Verder: 215.000 euro budget voor trage wegen en er is niks van gebruikt. De gesprekken daarrond dateren al van vorig jaar. Er is ook maar een half miljoen van de voorziene 1,6 miljoen euro uitgegeven aan het onderhoud van wegen en fiets- en voetpaden en maar 22.000 euro van de geplande 171.000 euro ging naar de aankoop van materiaal voor de technische dienst. Ik mag hopen dat ze daar over voldoende goed materiaal beschikken. Tot slot valt het op dat er maar 13.700 euro van de voorziene 404.000 euro is uitgegeven voor een groener centrum. Geslaagd met wat tekorten, herkansing in 2019”, besluit STiP.