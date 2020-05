STiP ongerust over kinderopvang bij heropening scholen, stad werkt aan plan Valentijn Dumoulein

08 mei 2020

15u30 0 Izegem Oppositiepartij STiP vreest voor plaatsgebrek op school voor kinderen die nog geen les krijgen maar in de opvang terecht moeten. Vanaf maandag mogen weer meer mensen aan het werk en dat betekent dat het ook daar weer drukker wordt. De stad sust en zegt dat het al enige tijd aan zo’n plan werkt.

“Vanaf 11 mei zullen er weer kinderen bijkomen en op 18 mei mogen ze allemaal weer naar de kinderopvang en dan gaan ook de scholen terug open”, verwoordt Nadia Staes (STiP het. “Helaas niet voor alle kinderen. De scholen zullen te kampen krijgen met plaatsgebrek gezien de veiligheidsmaatregelen voor de klassen die les mogen krijgen. Dubbel zoveel ruimte zal in beslag moeten genomen worden en. Hun opvangtaak zal helaas moeilijk of zelfs in sommige gevallen onmogelijk worden. Het is niet voor iedereen weggelegd om deeltijds coronaverlof te nemen en nog maar eens minder inkomsten te genereren binnen het gezin.Daarom het voorstel om een plan uit te werken.”

Extra locaties voor kinderopvang

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) zegt dat de nodige maatregelen reeds genomen zijn. “Op de gemeenteraad gaf ik reeds een stand van zaken en nu hebben de scholen ook een bevraging gedaan omdat we willen inschatten hoeveel kinderen er effectief zullen komen. Als stad hebben we al enkele van onze locaties in gedachten waar eventueel extra kinderopvang kan komen. Dit weekend tekenen we dat plan uit en maandagavond volgt overleg met alle scholen om dat plan waar nodig nog bij te sturen.”