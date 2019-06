STiP lanceert hulplijn voor Izegemnaars, burgemeester reageert sceptisch VDI

12 juni 2019

12u00

Bron: VDI 1 Izegem Oppositiepartij STiP (Stedelijk Izegemse Project) gaat met een eigen hulplijn van start voor inwoners die moeite hebben om bepaalde administratieve zaken in orde te brengen. Zo wil de partij een brug slaan tussen de burger en de oplossing.

“Met de digitalisering, de voortdurend veranderende regelgeving en de complexe structuren en taalgebruik is het niet evident te weten wat je op administratief vlak moet doen”, vertelt STiP-secretaris Koen Beirnaert. “Wat staat er in een brief die je van de overheid ontving? Hoe kan ik het best reageren? Bij welke persoon kan ik terecht? Ook mensen met een goed idee voor de gemeenteraad heeft of die iets willen organiseren op sportief, cultureel of ontspannend vla, maar geen idee hebben hoe daar aan te beginnen, begeleiden we naar de juiste diensten. Zo zijn er nog allerlei mogelijkheden waarbij we kunnen helpen. Dat doen we gratis en belangeloos.”

Daarom houdt de partij Hulplijn Izegem boven de doopvont. Op weekdagen kan iedereen tussen 18 en 20 uur terecht op 0493/12.22.65. “Buiten die uren kunnen burgers een boodschap inspreken op het antwoordapparaat”, legt de secretaris uit. “De gegevens en vragen sturen we door naar een expert, die met zijn team de vraag opvolgt.”

“Stadsdiensten reeds ruim bereikbaar”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) reageert sceptisch op het initiatief. “De ‘hulplijn’ van STiP is een mooie reclamestunt voor de partij, maar of het de burger en de stedelijke dienstverlening echt verbetert, is nog maar de vraag. Onze stadsdiensten zijn heel erg ruim bereikbaar: aan het loket, per telefoon, per e-mail en via ons online meldingenloket. Onze medewerkers zijn ook echt dienstbaar en staan iedereen met raad en daad bij wanneer nodig. Natuurlijk kan alles altijd beter. Daarom willen we ook de volgende jaren blijven werken aan een nog betere dienstverlening en aan klare, eenvoudige taal in formulieren en reglementen, zodat iedereen ze goed begrijpt. Goede voorstellen over de verbetering van de dienstverlening zijn altijd zeer welkom.

Maar het lijkt me geen goede zaak als er een dubbel circuit ontstaat. Onze medewerkers zijn het eerste, neutrale aanspreekpunt. Het is de taak van een gemeenteraadslid om mensen door te verwijzen naar de juiste diensten. Niet om zelf ambtenaar te spelen of om zelf meldingen- of klachtenloket te spelen. Dat staat overigens duidelijk in onze deontologische code, die STiP-gemeenteraadsleden mee goedkeurden. We moeten dus erg opletten dat er geen oude politieke recepten van het verleden zoals cliëntelisme her uitgevonden worden. De hulplijn van STiP zal door de vele uitstekende stadsmedewerkers overigens gezien worden als een miskenning van hun goede dienstverlening en inspanningen, wat ik als burgemeester betreur.