STiP lanceert eigen hulplijn voor Izegemnaars VDI

12 juni 2019

12u00

Bron: VDI 0 Izegem Oppositiepartij STiP (Stedelijk Izegemse Project) gaat met een eigen hulplijn van start voor inwoners die moeite hebben om bepaalde administratieve zaken in orde te brengen. Op die manier willen ze een brug slaan tussen de burger en de oplossing.

“Met de digitalisering, voortdurend veranderende regelgeving en de complexe structuren en taalgebruik is het niet evident om te weten wat je op administratief vlak moet doen”, vertelt STiP-secretaris Koen Beirnaert. “Wat staat er juist in een brief die je van de overheid ontving? Hoe kan ik het best reageren? Bij welke persoon kan ik terecht? Ook als iemand een goed idee voor de gemeenteraad heeft of iets wil organiseren op sportief, cultureel of ontspannend vlak en geen idee heeft hoe daar aan te beginnen, begeleiden we naar de juiste diensten en personen. En zo zijn er nog tal van mogelijkheden waarbij we kunnen helpen.Dat doen we gratis en belangeloos.”

Daarom houdt de partij Hulplijn Izegem boven de doopvont. Tijdens weekdagen kan iedereen tussen 18 en 20 uur terecht op het nummer 0493/12.22.65. “Buiten die tijd kunnen burgers uiteraard een boodschap op het antwoordapparaat inspreken”, aldus de secretaris. “De gegevens en vragen noteren we op een speciaal formulier en sturen we door naar de expert ter zake die met zijn of haar team de vraag opvolgt.”