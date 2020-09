STiP kritisch over verkoop Izegembon: “Amper tien procent van de gezinnen kocht er één” Valentijn Dumoulein

24 september 2020

12u15 0 Izegem Er zijn dit jaar ruim 13.000 Izegembonnen verkocht, waarmee de stad consumenten wil aanmoedigen om lokaal te kopen. De stad is blij met dat aantal, maar oppositiepartij STiP meent dat het initiatief helemaal geen succes was.

Tussen 1 mei en 30 juni werden bij 155 handelaars iets meer dan 13.000 van die bonnen verkocht. Per bon van 20 euro legde de stad een extra bedrag van 4 euro op. “1.164 mensen kochten die bon”, zegt raadslid Kurt Grymonprez (STiP). “Als je weet dat er ongeveer 12.000 gezinnen in Izegem wonen dan kocht amper 10 procent van hen zo’n bon. Dat is een dramatisch slecht cijfer. Volgens ons was de aankoop te ingewikkeld. Kwetsbare gezinnen zonder computer vonden de weg niet. 91 procent van de mensen kocht de bon immers online. Er was ook veel te weinig promotie voor de aankoop via het stadsloket. We blijven er ook bij dat de periode voor zowel aankoop als uitgifte van de bon veel te kort was en is. Mensen willen onmiddellijk waar voor hun geld en niet enkele maanden later. Allemaal zaken die we tijdens de gemeenteraad hebben aangekaart. De lokale handelaar verdient beter.”