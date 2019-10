Stichter Schrijnwerkersmuseum overleden Valentijn Dumoulein

14 oktober 2019

14u39 0 Izegem Pierre Vangroenweghe, de stichter en bezieler van het private Schrijnwerkersmuseum in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, is overleden. De begrafenis vond afgelopen zaterdag plaats.

Pierre opende het museum in 2012 onder de noemer ‘Den Temmerman en z’n aloam’. Het omvatte een heel ruimte collectie schrijnwerkersmateriaal en -stukken, ondergebracht in een koetshuis uit 1903. Sommige dateerden tot de 17de eeuw. Het bevatte een schat aan uniekewerktuigen, machines en zeldzame houten creaties. Hij haalde de spullen niet alleen uit zijn eigen familie, een geslacht schrijnwerkers dat teruggaat tot 1700, maar Pierre haalde zijn spullen ook bij openbare verkopen, afbraken en dergelijke.

Sappige verhalen

Het stadsbestuur van Izegem had sinds 2013 een samenwerking met het museum. “Iedereen kon er op afspraak terecht voor een bezoek, met gids Pierre als begenadigd verteller”, vertelt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “Door die samenwerking konden we het museum ook in ons aanbod opnemen op speciale dagen als Open Monumentendag en Erfgoeddag. Dat was toen telkens een succes. Bij rondleidingen hingen mensen aan de lippen van Pierre. Zelfs over het kleinste stukje in zijn collectie kon hij sappige verhalen vertellen.”

Wat er nu met het private museum moet gebeuren blijft afwachten. Drukker Jan Bogaert, die in de straat van het museum woont, nam de voorbije maanden geregeld een gidsbeurt van Pierre over. “Ook ik vraag me af wat er nu moet gebeuren”, zegt hij. “Pierre was al langer op zoek naar een oplossing op langere termijn, maar er kwam geen duidend antwoord. Er was hoop dat de stad misschien iets zou kunnen doen, maar daar hebben ze er geen budget voor. Het laatste wat ik vernam is dat de vrouw en kinderen van Pierre nu in alle rust willen bekijken wat er met de collectie moet gebeuren en die tijd willen we ze uiteraard gunnen.”

Er vond recent wel nog een inventarisatie van de hele collectie plaats in samenwerking met het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (Etwie) en erfgoedcel TERF.