Standbeelden De Pekker en De Stadswachter gekneveld aangetroffen Valentijn Dumoulein

24 oktober 2019

12u24 1 Izegem Mysterie bij de standbeelden van De Pekker en De Stadswachter donderdagochtend. De monden van beide beelden waren gekneveld. Het blijkt te gaan om een stunt van 11.11.11.

“De Stadswachter op het kruispunt van de Gentseheerweg en de Baronielaan en De Pekker op de Grote Markt kregen een knevel om de mond en een bord met de boodschap ‘Geef onze changemakers een stem’”, zegt schepen van Noord-Zuidbeleid Kurt Himpe. “Met deze opvallende actie, die uitgevoerd werd door een aantal leden van de Noord-Zuidraad, vragen we aandacht voor mensen die wereldwijd het verschil maken en met succes werken aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld”, verduidelijkt voorzitter van de Noord-Zuidraad Philippe Groenweghe.

“Met deze ludieke actie vestigen we de aandacht op deze Changemakers, die individueel of als trekker van een organisatie streven naar een duurzame en leefbare toekomst waar voor iedereen plaats is. De vijf boegbeelden van de campagne zijn mensen uit het zuiden die vrouwen een stem geven, de democratie versterken via een radiostation, voor schone energie zorgen in hun land, de macht van oliebaronnen inperken of mensen na een oorlog een nieuw perspectief geven.”

De actie vond niet alleen in Izegem plaats, maar ook in tachtig andere Vlaamse steden kregen meer dan 350 beelden de opvallende boodschap.