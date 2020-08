Stadspersoneel vormt erehaag voor volksvriend en ereburgemeester Verledens: “We zullen je altijd herinneren als ‘Zeg maar Willy’” Valentijn Dumoulein

27 augustus 2020

12u35 0 Izegem Tijdens een intieme plechtigheid vol met mooie anekdotes over hoe hij was als burgemeester, maar bovenal als volksvriend en grappenmaker heeft Izegem donderdag afscheid genomen van ereburgemeester Willy Verledens (84). Politiek kwam maar zijdelings aan bod, vooral het persoonlijk verhaal van ‘Zeg maar Willy’ stond centraal.

Amper twee maanden na het onverwachte overlijden van oud-burgemeester Gerda Mylle vormde zich donderdagochtend opnieuw een erehaag voor het stadhuis. Onder een warm applaus van het stadspersoneel passeerde de lijkwagen met Willy Verledens een laatste keer aan de plaats waar hij als burgemeester zoveel tijd had doorgebracht. Even werd het muisstil toen een afvaardiging van de veiligheidsdienst een ingetogen laatste groet bracht. Even later volgde in uitvaartcentrum Snoeck een afscheidsdienst in beperkte kring. Politieke vrienden en kennissen brachten een laatste groet, maar op de eigenlijke dienst kwam dat aspect bewust niet veel aan bod.

Jeugdjaren vol fratsen

Er werd vooral stilgestaan bij Willy als volksvriend, grapjas en eeuwige kwajongen. Dat bleek bij het begin van dienst meteen met het lied ‘Sjakie van de hoek’ van Conny Vandenbos, waarin het relaas van een jongen die kattenkwaad uithaalt aan bod komt. Begrafenisondernemer Marc Snoeck blikte in naam van de familie terug op het rijke leven dat Willy had geleid. “Hij groeide op in een hecht gezin van acht. In armoede, maar vooral met veel liefde en solidariteit. Die omstandigheden waren Willy’s grootste motivatie in het leven. Samen met tweelingbroer Roger haalde hij al vroeg veel fratsen uit, zoals die keer dat ze de notenboom van de meester kaal plukten en daar nadien een oorveeg voor kregen. Ze waren onafscheidelijk. Als 14-jarigen gingen ze aan de slag in schoenenfabriek Deforce, maar jong als ze waren, haalden ze al eens een grap uit. Tot Willy op een dag zijn ontslag kreeg en broer Roger dan ook maar opstapte. Samen uit, samen thuis”, was hun motto. Het waren ook durvers, want enkele uren later hadden ze al meteen nieuw werk bij schoenenfabriek Dekimpe, waar ze zich spontaan kwamen aanbieden.”

Mondharmonica

Zijn tijd als gemeente- en provincieraadslid, schepen en burgemeester droeg ook de sporen van zijn eenvoudige afkomst. “Iedereen kende je als ‘Zeg maar Willy’ en je hielp wie je maar kon. Na een speech sloot je al eens af met een kwinkslag of een toepasselijk deuntje op je mondharmonica.”

We erfden van jou optimisme, humor en een gekke kronkel, een tikkeltje eigenzinnigheid, liefde voor ons gezin en familie Zoon Hans en dochter Linda Verledens

Zoon Hans en dochter Linda blikken in een boodschap op het rouwkaartje ook liefdevol terug op hun vader. “Je hielp onze dromen realiseren. Je hielp iedere mens zoveel als je kon. Je leerde ons onze ambities waarmaken, respect voor de medemens, dat stand en rang in het leven niet zo belangrijk zijn, eenvoud... We erfden van jou optimisme, humor en een gekke kronkel, een tikkeltje eigenzinnigheid, liefde voor ons gezin en familie.”

Vechtlust doofde uit

Het laatste jaar vocht de ereburgemeester in rusthuis Aksent in Lendelede tegen de fysieke achteruitgang. “Maar ook de eenzaamheid”, weten zijn kinderen. “Door corona mocht je geen bezoek ontvangen en dat was de doorslag. Je moet je enorm eenzaam hebben gevoeld. Ondanks alle hulp en verzorging die je nodig had, probeerde je jouw trots en zelfstandigheid te behouden. Dat waren kleine dingen, maar toch zo belangrijk voor jou. Jouw vuur en vechtlust doofden echter langzaam uit, zoals het laatste stukje lont van een kaars. Rust nu maar, je hebt het verdiend. Wij weten dat je van ons hield en dat doen wij ook voor altijd.”