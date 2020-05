Stadsmuseum Eperon d’Or opent dinsdag: “Per half uur twee bezoekers naar binnen” Valentijn Dumoulein

14 mei 2020

14u59 0 Izegem Nu musea onder strikte voorwaarden vanaf volgende week de deuren weer mogen openen, maakt ook het Izegemse stadsmuseum zich op voor de heropstart. Bezoekers zijn vanaf dinsdag 19 mei welkom, mits reservatie en met slechts toegang voor een beperkt aantal per half uur.

“Om alles in goede banen te leiden, moeten bezoekers vooraf reserveren via de webshop", zegt conservator Hilde Colpaert. “Tijdens de normale openingsuren kunnen om het half uur twee bezoekers of een gezin het museum binnen. Op de grond is een parcours uitgetekend, waardoor de bezoekers met alle aspecten van de industriële erfgoedsite kunnen kennismaken. Dingen waar de bezoeker mee in contact komt, wordt regelmatig ontsmet en gereinigd. De touchscreens nemen we niet in gebruik, de audiogidsen kunnen wel gebruikt worden en worden telkens ontsmet.”

Topcollectie

“Eperon d’Or kreeg al tienduizenden bezoekers over de vloer, maar veel Izegemnaars maakten nog geen kennis met het prachtige gebouw dat symbool staat voor de historische nijverheden die onze stad groot maakten”, verduidelijkt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “Het museumteam heeft een parcours uitgetekend door het art deco-gebouw, waardoor de bezoekers kennismaken met de topcollectie van schoenen en borstels, de grondstoffen, machines en het productieproces. Maar ook andere unieke stukken kunnen bewonderd worden, zoals de landkaart van Izegem uit 1746.”

Meer info en reserveren op www.eperondor.be. Voor hulp bij reservatie of vragen kun je bellen op 051/31.64.46.